المفوضية الأوروبية تعلن عن قروض ميسّرة لأوكرانيا بـ18 مليار يورو

أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، برصد الاتحاد "قروضا ميسّرة جدا" لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو للعام 2023.

ووفقا لبيان المفوضية: "سيتم تقديم المساعدات على شكل قروض ميسرة للغاية طويلة الأمد لتمويل الإصلاحات الضرورية في أوكرانيا المطلوبة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قالت فون دير لاين، إن أوكرانيا تلقت أكثر من 19 مليار يورو من المساعدات من الاتحاد الأوروبي هذا العام، دون احتساب الإمدادات العسكرية.

وقبل ذلك، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على 500 مليون يورو لتمويل المساعدات لكييف، وتدريب القوات الأوكرانية في دول الاتحاد.

المصدر: RT