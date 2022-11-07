رئيس الوزراء البريطاني يغادر اجتماعا في قمة المناخ بمصر مسرعا (صور + فيديو)

غادر رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، اجتماعا في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية مسرعا، وذلك بعدما همس مساعده في أذنه.

ولم يعرف سبب خروج رئيس الوزراء بهذه الطريقة التي أثارت الاستغراب.

ووثق الصحفي البريطاني ليو هيكمان، خروج سوناك من غرفة الاجتماعات مهرولا دون أي توضيح للأمر.

وقال هيكمان في تغريدة على تويتر": "أحد مساعدي سوناك صعد إلى المنصة وكان يهمس في أذنه لأكثر من دقيقة وكان بينهما نقاش مستمر، على ما يبدو حول ما إذا كان سيغادر في تلك اللحظة، ولكن مساعدا آخر اتخذ قرارا بالعودة إليه وحثه على المغادرة".

وذكرت وسائل إعلام أن خروج سوناك فاجأ الحاضرين.

About 2 mins before he left an aide came onto stage and was whispering in his ear for more than a minute...there was a discussion going on about, it seems, whether to leave at that moment. But Sunak stayed but another aide made decision to go back to him and urge him to leave pic.twitter.com/F2xSJc0sEw — Leo Hickman (@LeoHickman) November 7, 2022

إلى ذلك، أكد ريتشي سوناك في كلمته بمؤتمر المناخ في مصر يوم الاثنين، أن بلاده ستفي بتعهدها المالي بمقدار 11.7 مليار جنيه استرليني، لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال سوناك إن "العالم يواجه تحديات كبيرة في أمن الطاقة".

وأضاف: "في مؤتمر المناخ السابق في غلاسكو أكدنا أهمية الحفاظ على الغابات.. ووضعنا تشريعات للوصول إلى الحياد الكربوني".

وأردف قائلا: "علينا أن نفي بتعهداتنا السابقة فيما يخص تمويل مكافحة تغير المناخ".

كما كشف سوناك أن هناك 33 مليون نازح بسبب الأمراض المنتشرة الناتجة عن المياه الملوثة، مؤكدا على أن الأمن المناخي مترابط مع أمن الطاقة.

يُذكر أن قادة العالم الذين بلغ عددهم نحو 110 شخصيات، قد وصلوا الاثنين إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ "كوب 27".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"