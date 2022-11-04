بيلاروس تعترض طائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

أفادت هيئة حرس الحدود البيلاروسية، في بيانها اليوم الجمعة، بأن عناصرها تمكنوا من اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة غوميل في جنوب بيلاروس.

وقال البيان: "تمكن رجال حرس الحدود في غوميل من اعتراض والسيطرة على طائرة مسيرة أوكرانية".

ووفقا للبيان، وقع الحادث في 2 نوفمبر، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية- الأوكرانية في منطقة غوميل.

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وفي التفاصيل، لاحظت دورية الحدود البيلاروسية أثناء مناوبتها وجود مروحية رباعية (أو كوادكوبتر) قادمة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروس، وبفضل الإجراءات المتخذة ، تم إرغام الدرون على الهبوط.

ونوه البيان بأن المروحية الرباعية كانت تستخدم من قبل وحدات شبه عسكرية أوكرانية على الحدود مع بيلاروس، وأظهرت محتويات بطاقة الذاكرة أن الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها كانت تستخدم للتدريب على إلقاء العبوات الناسفة وتنفيذ عمليات الاستطلاع.

وقال: "أثبتت دراسة البيانات من بطاقة ذاكرة الطائرة بدون طيار، أنه تم إطلاقها من الأراضي . ويشير محتوى الصور المكتشفة وأدلة الفيديو إلى أن الطائرة المسيرة كانت مزودة بنظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء، وتم استخدامها للتدريب على تحريك وإلقاء العبوات الناسفة، وكذلك تنفيذ عمليات الاستطلاع".

المصدر: نوفوستي