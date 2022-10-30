بيلاروس.. تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافق الهامة

أعلن رئيس قسم الأمن في وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروس، ألكسندر شيبيليف، في مقابلة مع قناة بيلاروسيا 1، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المرافق ذات الأهمية الخاصة في البلاد.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله: " تعزيز الإجراءات الأمنية يعني أن إدارة الأمن في المنشآت تعمل في وضع جيد".

وعلى وجه الخصوص، أشار شيبيليف إلى أنه تم تعزيز الإجراءات في مرافق تكرير النفط والغاز، وكذلك في مرافق الإنتاج العامة.

وأعلن رئيس لجنة الحدود في بيلاروس أناتولي لابو، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل القوات الأوكرانية ضد حرس الحدود البيلاروس، فإن مينسك ستقدم الرد المناسب.

وفي وقت سابق، أعلن لابو، بأن قوات كييف فجرت جميع الجسور بين أوكرانيا وبيلاروس، ولغمت الطرقات على الحدود مع بيلاروس.

وقال سابقا المتحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية أندري ديمتشينك، إن الجيش الأوكراني ينشط في تلغيم الأراضي الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

المصدر: RT