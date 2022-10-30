وزارة الدفاع التركية: السفن لن تغادر موانئ أوكرانيا بسبب تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه من المقرر الاستمرار في فحص السفن بالقرب من اسطنبول، من قبل ممثلي "مركز التنسيق المشترك" يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن السفن التي تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا لن تغادر تلك الموانئ بسبب تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الحبوب".

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وقالت الدفاع التركية في بيان لها: "الموظفون الروس في مركز التنسيق المشترك موجودون حاليا في المركز. وخلال هذه الفترة، لن تغادر السفن التي تحمل الأغذية موانئ أوكرانيا في الوقت الحالي. ومن المقرر مواصلة تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب على مرسى سفن مدينة اسطنبول، اليوم وغدا".

يُشار إلى أن الجانب التركي يدعو المشاركين في "صفقة الحبوب" إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها التأثير سلبا على آلية تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا.

وبذلك يتفاوض وزير الدفاع التركي مع نظرائه الأجانب من أجل حل مشكلة "صفقة الحبوب".

المصدر: تاس