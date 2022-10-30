غوتيريش يرجئ رحلته لحضور القمة العربية في الجزائر بسبب أزمة الحبوب

أعلن الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يجري اتصالات مكثفة" لتحقيق استئناف مشاركة روسيا في "مبادرة حبوب البحر الأسود".

ووفقا لدوجاريك: "الأمين العام يواصل إجراء اتصالات مكثفة تهدف إلى إنهاء تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود".

وقال، إن هذه الاتصالات تهدف أيضا إلى استئناف وتنفيذ مبادرة تشجيع تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا، وكذلك إزالة العوائق المتبقية أمام تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

وكشف دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أرجأ رحلته لحضور قمة الجامعة العربية في الجزائر العاصمة بسبب تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال دوجاريك: "قرر الأمين العام تأجيل حضوره قمة جامعة الدول العربية في الجزائر ليوم واحد من أجل التركيز على هذه القضية" مضيفا، أن غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالي حول مبادرة البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي