بلينكن: نتائج انتخابات الكونغرس لن تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن نتائج الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس لن تؤثر مبدئيا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال بلينكن في حديث لقناة "سي بي إس" الكندية، إنه "حتى الآن رأينا دعما لأوكرانيا من الحزبين"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية تقلص الدعم الأمريكي لكييف في حال فقدان الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب.

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وأشار إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين مصممون على دعم أوكرانيا.

وتابع: "لا أتوقع أن يتغير ذلك بشكل جذري. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل، ولكن على أساس ما رأيناه حتى الآن، أعتقد أن الدعم موجود وهو ثابت، وهو من الحزبين".

يذكر أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي قد قدمتها واشنطن بلغ أكثر من 18 مليار دولار.

المصدر: تاس