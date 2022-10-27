وسائل إعلام: واشنطن ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات الأمريكية قررت تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

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وأشارت المصادر للوكالة إلى أن حزمة المساعدات ستضم صواريخ لراجمات HIMARS، وذخيرة أخرى من مستودعات البنتاغون.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإعلان عن حزمة المساعدات هذه قد تكون خلال اليوم القادم.

ويشار إلى أن الحزمة لن تتضمن أسلحة جديدة، لم تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا من قبل.

المصدر: أسوشيتد برس