البيت الأبيض: زيلينسكي هو من يقرر المفاوضات مع روسيا بشروطه الخاصة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن تركت قرار المفاوضات مع روسيا لفلاديمير زيلينسكي بشروطه الخاصة.

وقال كيربي: "كما قلنا منذ البداية، لا يوجد شيء في أوكرانيا بدون أوكرانيا. إذا كان الأمر يتعلق بمفاوضات السلام، فيجب أن يكون قرار الرئيس زيلينسكي وبشروطه إنه رئيس أوكرانيا، إنها دولة ذات سيادة. بغض النظر عن مدى عدم إعجاب السيد بوتين بها".

وأضاف: "تم انتخاب الرئيس زيلينسكي من قبل الشعب الأوكراني، ليتحدث نيابة عن شعبه وبلده، وهو يقرر متى وما إذا كان مستعدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع فلاديمير بوتين. وهو يحدد شكل النجاح، وكيف يبدو النصر، وفي ظل أي ظروف يمكنهم التحدث ".

أوضح كيربي أن الولايات المتحدة لا تصدق تصريحات بوتين العلنية وتعتقد أن جميع أفعاله تشير إلى مصلحة في استمرار الأعمال العسكرية.

وقال "خلافا لخطابه، لم يظهر السيد بوتين أي اهتمام على الإطلاق بالحوار مع الرئيس زيلينسكي.. على العكس من ذلك، كل ما يفعله يظهر أنه يريد مواصلة هذه الحرب".

وفي حديثه في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي، قال بوتين إن روسيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن ينبغي على الولايات المتحدة أن ترسل ذلك إلى كييف.

المصدر: نوفوستي