الأرجنتين: دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تدعو إلى حل مبكر للنزاع في أوكرانيا

أعلن وزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافيرو أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعاني من العواقب العالمية للنزاع في أوكرانيا وتدعو إلى حل مبكر له.

وقال كافيرو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بوينس آيرس: "من المهم أن تنضم المزيد والمزيد من الأصوات إلى الدعوة لوقف الحرب، لأن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، رغم أنها بعيدة عن ساحة المعركة، إلا أنها تواجه عواقب الحرب بشكل يومي، والقدرات والأدوات لمواجهتها محدودة للغاية".

المصدر: تاس