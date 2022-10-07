ثلث أعضاء منظمة الدول الأمريكية رفضوا قرار إدانة روسيا

رفض حوالي ثلث الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، ومن بينها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والمكسيك، قرارا يدين سلوك روسيا في أوكرانيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، انضمت الدول التالية إلى قرار "الدعوات المستمرة لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا": أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما وباربادوس وبليز، وكندا وتشيلي وكولومبيا، وكوستاريكا وإكوادور والولايات المتحدة، وغرينادا وغواتيمالا وغيانا وهايتي، وجامايكا وبنما وباراغواي، وبيرو وجمهورية الدومينيكان وسورينام وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي.

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ولم تدعم الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل، وهندوراس ودومينيكا والمكسيك، ونيكاراغوا والسلفادور وسانت فنسنت وجزر غرينادين، دعوات للحكومة الروسية لوقف الأعمال القتالية وسحب القوات والمعدات العسكرية من أراضي أوكرانيا، وكذلك رفضت إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

يشار إلى أن منظمة الدول الأمريكية، كانت قد حرمت روسيا في أبريل الماضي، من صفة المراقب الدائم وذلك على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي