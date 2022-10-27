أوستن: لدينا القدرة على نشر قوات عسكرية في أوروبا بشكل سريع

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الخطر النووي يصدرعن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران ونسعى لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي لمواجهة كافة التحديات.





وقال أوستن: "نسعى لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي لمواجهة كافة التحديات".

وأضاف أوستن أن الصين هي المنافس الوحيد الذي يمتلك النية والقوة لإعادة تشكيل النظام الدولي.

وأكد أوستن أن استراتيجية الدفاع القومي تصف روسيا بالتهديد الحاد ولا مؤشرات عن استخدام أوكرانيا أو روسيا "القنبلة القذرة".

وبحسب قوله، فإن استراتيجية الدفاع القومي تعتبر "روسيا تهديدا خطيرا". وقال "خلافا للصين، يمكن لروسيا أن تشكل تحديا نظاميا للولايات المتحدة...روسيا تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لمصالحنا وقيمنا".

وشدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا من أجل منع تصعيد الموقف في أوكرانيا.

وأشار أوستن أن واشنطن ستواصل دعم الأوكرانيين مهما تطلب الوقت والحاجة وستواصل تزويد كييف بالأسلحة التي تخدمها في المعارك، وخاصة أسلحة الدفاع الجوي.

المصدر: RT + تاس