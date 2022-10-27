صحيفة "بوليتيكو": واشنطن قررت تسريع نشر قنابل نووية تكتيكية جديدة في أوروبا

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة قررت تسريع نشر القنابل التكتيكية النووية "B61-12" المطورة في أوروبا، وسيتم تسليمها إلى قواعد الناتو في أوروبا في وقت مبكر من ديسمبر.

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وبحسب الصحيفة، صرّح مسؤولون أمريكيون في اجتماع مغلق للناتو في بروكسل بأن هذه القنابل ستصل في وقت أبكر مما كان مخططا له. وكان من المفترض أن يتم نشرها في أوروبا، وفقًا للخطة الأصلية، في ربيع عام 2023.

وأشار موقع متخصص في الشؤون العسكرية أن الدفعة الأولى من هذه القنابل التي تنتمي إلى الأسلحة النووية التكتيكية، ستصل إلى قواعد التخزين في أوروبا في ديسمبر، وليس في ربيع العام المقبل، كما كان مخططا لها في السابق.

المصدر: بوليتكو