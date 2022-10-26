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قائد حاملة الطائرات الأمريكية CVN-77: مستعدون للاشتباك مع روسيا إن لزم الأمر

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قائد حاملة الطائرات الأمريكية CVN-77: مستعدون للاشتباك مع روسيا إن لزم الأمر
USS George H.W. Bush Aircraft Carrier. Image Credit المصدر: 19fortyfive
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صرح قائد حاملة الطائرات الأمريكية CVN-77، الأدميرال دينيس فيليس، بأن طاقمه مستعد للاشتباك مع الجيش الروسي إن لزم الأمر، وذلك تزامنا مع مناورات تجريها قوات الردع النووي الروسية.

ثم عاد الأدميرال وتراجع عن تصريحاته مدعيا أنها لا تحمل في طياتها تهديدا لموسكو، وأن مهمة CVN-77 دفاعية وتهدف لردع التهديدات ومنع التصعيد في المنطقة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن CVN-77 تحمل أكثر من 70 طائرة ومروحية، وهي حاليا في البحار الأوروبية.

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وتطرقت الشبكة إلى تصريحات إحدى ضباط الطيران برتبة ملازم أول، لطائرات F18، بأنها وزملاءها يتوقعون في أي لحظة، أن تأتيهم التعليمات بمواجهة الجيش الروسي، في حال تصاعد الأوضاع.

المصدر:lenta.ru

 

 

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