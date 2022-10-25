موسكو ترحب بمقترح غروسي وقف إطلاق النار من منطقة محطة زابوروجيه

رحب المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بمقترح رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حظر إطلاق النار من منطقة محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقال عبر قناة "روسيا 24": "اقترح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفهوما بديلا لمنطقة حماية نووية وأمنية في محطة زابوروجيه، تتمثل في منع إطلاق النار من المحطة. الفكرة معقولة، ونؤيدها بشكل عام، لكن السؤال يكمن في التفاصيل".

وأشار أوليانوف، إلى أنه من الضروري تحديد المعالم الجغرافية للمنطقة.

وأشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إلى أن روسيا لا يمكنها إلا حماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها، وأن الجيش الروسي يسهر على حمايتها.

المصدر: تاس