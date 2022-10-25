غروسي يشكر واشنطن على "جهودها" حيال خطوة تعارضها موسكو بشأن محطة زابوروجيه النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وشكر واشنطن على جهودها لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.

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ونشر غروسي في صفحته على "تويتر" صورة له وبلينكن وكتب تحتها: "جرى اليوم لقاء موضوعي مع وزير الخارجية بلينكن في واشنطن".

وأضاف: "أشرت إلى أن المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الضمانات سيقومون بزيارة إلى أوكرانيا في الأسبوع الجاري، وشكرت الولايات المتحدة على دعم جهودنا الهادفة إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية".

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الاثنين، أن موسكو تقترح، بدلا من منطقة منزوعة السلاح، إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوروجيه النووية وتبحث شكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، لا يمكننا التخلى عن حماية المحطة وضمان أمنها. لكن المنطقة الواقية هي شيء آخر، ونبحث حاليا معاييرها. ونعتقد أن عملية تنسيق ما بما في ذلك الدبلوماسية مع الوكالة بشأن معايير هذه المنطقة ضرورية".

المصدر: نوفوستي