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زاخاروفا تشبّه زيلينسكي بأسامة بن لادن

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زاخاروفا تشبّه زيلينسكي بأسامة بن لادن
Sputnik Russian Foreign Ministry
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شبّهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن.

وقالت زاخاروفا في حديث للقناة الأولى الروسية: "بالنسبة للمجتمع الدولي زيلينسكي هو ابن لادن رقم 2، لكن بمظهر أوروبي. وربما هو أعتى لأنهم يطعمونه أكثر بكثير من بن لادن، وأبعاد ما يرتكبه والقسوة التي يعامل بها مواطنيه أشد".

وأضافت زاخاروفا أنه قبل الهجوم الإرهابي على أبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك 11 سبتمبر 2001، كان أسامة بن لادن وأفراد جماعته "أصدقاء واشنطن... كانوا يعيشون ويعملون مقابل أموالها ويقتلون الآخرين بالأسلحة الأمريكية".

وتابعت: "لكنهم أصبحوا أعداء فقط بعد انهيار الأبراج... نفس الشيء تماما يحدث مع زيلينسكي الآن".

المصدر: تاس

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