نواب ديمقراطيون يكشفون فحوى رسالتهم لبايدن: التفاوض مع روسيا ودعم تسوية لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

وجه نواب ديمقراطيون رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبوا من خلالها إجراء محادثات مع روسيا ودعم تسوية لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.

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وقال النواب: "نعتقد أنه في مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد، لهذا السبب نحث على دفعة دبلوماسية استباقية ومضاعفة الجهود للبحث عن إطار واقعي لوقف إطلاق النار.

وأضافوا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق أمريكا لمتابعة كل السبل الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأشار النواب في بيانهم إلى أنهم وكمشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين في المساعدة العسكرية في الصراع، يعتقدون أن مثل هذا التورط في هذه الحرب يخلق أيضا مسؤولية للولايات المتحدة لاستكشاف جميع السبل الممكنة بجدية، بما في ذلك المشاركة المباشرة مع روسيا لتقليل الضرر ودعم أوكرانيا في تحقيق تسوية سلمية.

هذا، وأكد البيت الأبيض يوم الاثنين، تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية