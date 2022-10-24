البيت الأبيض يتلقى دعوة من أعضاء في الكونغرس للمفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض تلقى رسالة من أعضاء في الكونغرس دعوا فيها للتفاوض مع روسيا حول التسوية في أوكرانيا.

وقال كيربي للصحفيين، يوم الاثنين: "نحن نقيم الآراء التي أعرب عنها هؤلاء الأعضاء في الكونغرس. ونحن على علم برسالتهم... ونأخذ بعين الاعتبار قلقهم إزاء ما يحدث أثناء الحرب في أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تجري مفاوضات مع القيادة الروسية بدون مشاركة السلطات الأوكرانية.

وأضاف أنه "من الواضح أن زيلينسكي يريد إنهاء هذه الحرب. وهو لا يعتقد أن الوقت مناسب للاتفاق مع السيد بوتين. ونحن نحترم هذا الرأي".

وكان نحو 30 عضوا في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة، دعوا فيها إلى المفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي