بايدن يصف المخاوف بشأن صحته بالمبررة

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الجمهور الأمريكي في القلق بشأن صحته قبل الانتخابات القادمة.

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جاء ذلك خلال لقاء له مع قناة MSNBC، حينما سئل عما إذا كان ينبغي على الناس التصويت له، نظرا إلى سنه واحتمال تدهور صحته، فأجاب الرئيس أن للناخبين الحق في القلق، وهو أمر طبيعي بالنسبة لسنه.

وتابع بايدن: "أفضل طريقة لإصدار حكم هي مراقبة ما إذا كنت أتباطأ في حركتي؟ هل أفقد إيقاعي السابق؟ من الممكن أن أمرض أو أموت غدا..".

وكان الرئيس قد أعلن، في وقت سابق، عن اعتزامه الترشح لولاية ثانية، إلا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد، وقال في الأسبوع الماضي، إنه يعتزم اتخاذ قرار بشأن إعادة انتخابه بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر، وأعرب عن ثقته في أنه قد يهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إذا شارك في الانتخابات.

وقد أصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها، بينما يتهمه النقاد باستمرار بتدهور قواته العقلية، مستشهدين بالأخطاء والهفوات التي كثيرا ما يرتكبها.

المصدر: MSNBC