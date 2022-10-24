كييف: عمل "ستارلينك" في أوكرانيا سيستمر

صرح وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، بأن رجل الأعمال إيلون ماسك أكد له قبل بدء المناقشات حول تمويل "ستارلينك" بأوكرانيا أن تشغيل شبكة الأقمار الصناعية سيكون مضمونا.

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وكتب فيودوروف في صفحته على "تويتر": "شكرا، إيلون ماسك. لقد أكدت قبل كل المحادثات حول التمويل، أنك في أي حالة من الأحوال ستضمن عمل "ستارلينك" في أوكرانيا. لقد كان أمر مهما للغاية بالنسبة لأوكرانيا. نشكرك".

وجاءت هذه التغريدة ردا على تغريدة أخرى نشرها ماسك سابقا، أفاد فيها بأنه أبلغ فيدوروف قبل وصول جواب من وزارة الدفاع الأمريكية (حول تمويل "ستارلينك") أن شركة "SpaceX" لن توقف عمل "ستارلينك" في أوكرانيا حتى لو رفض البنتاغون توفير التمويل.

المصدر: نوفوستي