ماسك يعلن سحب طلب "سبيس إكس" للبنتاغون بشأن تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، أن شركته قد سحبت طلبها للبنتاغون بشأن تمويل عمل منظومة "ستارلينك" لأقمار الاتصالات في أوكرانيا.

وكتب ماسك على "تويتر"، تعليقا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو"، أن "سبيس إكس قد سحبت طلبها بشن التمويل".

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وكان إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق أن شركة "سبيس إكس" لن تتمكن من مواصلة تمويل عمل أقمار "ستارلينك" في أوكرانيا، فيما قالت تقارير إعلامية إن شركته طلبت من البنتاغون تغطية النفقات.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن البنتاغون قد يستخدم أموال "المبادرة لمساعدة أمن أوكرانيا"، وهو البرنامج الخاص بدعم الجيش الأوكراني.

وفي وقت لاحق كتب ماسك على "تويتر" أنه سيواصل تمويل عمل "ستارلينك" على الرغم من الخسائر.

المصدر: تاس