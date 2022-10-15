ماسك: سنواصل تقديم خدمات "ستارلينك" مجانا في أوكرانيا رغم الخسائر

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه سيواصل تمويل الحكومة الأوكرانية عبر تقديم خدمات "ستارلينك" مجانا حتى لو تكبد خسائر.

وأعلن ماسك أن شركة "سبيس إكس"، التي تمتلك نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستواصل الدفع مجانا لتشغيل نظام اتصالات "ستارلينك" الفضائية في أوكرانيا، على الرغم من الخسائر المالية.

وكتب على تويتر: "بينما لا تزال شركة ستارلينك تخسر الأموال وتحصل الشركات الأخرى على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، سنواصل التبرع بالمال للحكومة الأوكرانية".

https://twitter.com/elonmusk/status/1581345747777179651?s=20&t=HH2yOVYg-93T9m9qqCB4Og

المصدر: تاس