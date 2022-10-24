جمهورية دونيتسك: إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية بإصابة 5 مدنيين بجروح مختلفة بقصف أوكراني على الجمهورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 23 أكتوبر الجاري وحتى الساعة 08:00 من اليوم الاثنين، أسفر قصف أوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة 5 أشخاص".

وذكر المكتب أن المراسل العسكري سيميون بيغوف أصيب بجروح نتيجة القصف.

وقال الصحفي سيميون بيغوف الذي أصيب في ساقه، للصحفيين، أمس الأحد، بعد العملية الجراحية إنه بخير وشكر أطباء دونيتسك على المساعدة.

المصدر: نوفوستي