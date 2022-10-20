سلطات دونيتسك تعتقل مشتبها به في الإعداد لتفجيرات إرهابية في ماريوبول

قال ميخائيل بوبوف، المتحدث باسم وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك، إنه تم اعتقال مشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في إدارة ماريوبول بناء على تعليمات من إدارة أمن دولة أوكرانيا.

وأضاف بوبوف، "لقد خططوا لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في إدارة مدينة ماريوبول. كما خططوا أيضا لعمل إرهابي مماثل ضد جيران موالين لروسيا من خلال التفجير بعبوتين ناسفتين"، وعند اعتقاله تم العثور على متفجرات بحوزته.

ولفت بوبوف إلى أن المعتقل، كان عاطلا عن العمل من سكان قرية كامينسك، فيكتور زايتسيف، المولود عام 1976، ويتعاطى الكحول، وقد أدين مرارا وتكرارا. وتم تجنيده من قبل إدارة أمن الدولة الأوكرانية.

وقال المشتبه به زايتسف إن إدراة أمن الدولة الأوكرانية وعدته بمكافأة مالية كبيرة لقاء ذلك واستلم دفعة مقدمة: "جاءني رجل أطلق على نفسه اسم إسبوشنيك. لقد قدم لي 50000 غريفنيا (حوالي 83000 روبل) مقابل تفجير مركز إقليمي في مكان ما في منطقة كامينسك (مقاطعة إيليتشفسك في ماريوبول) بطبيعة الحال وافقت لحاجتي للمال". منوها بأنه تلقى دفعة مقدمة قدرها 25000 غريفنيا.

المصدر: نوفوستي