"الأناضول": الجيش التركي يواصل اصطياد الألغام في البحر الأسود

أفادت وكالة "الأناضول" بأن القوات البحرية التركية تواصل عملياتها لرصد وتفكيك الألغام البحرية المنفلتة في البحر الأسود على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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ونقلت "الأناضول" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية قولها إن "القوات البحرية أجرت في هذا الصدد 3 آلاف و917 ساعة إبحار و1131 ساعة طيران".

وأوضحت "الأناضول" أن "القوات البحرية التركية تستخدم طائرات وسفن دوريات وسفنا مخصصة لاصطياد الألغام في البحر وسط تدابير مكثفة وواسعة النطاق"، حيث أصدرت أنقرة إخطارا في 18 مارس الماضي، عقب ظهور خطر الألغام البحرية مع بدء الأزمة الأوكرانية.

هذا وتشارك فرق من قوات الدفاع تحت الماء (SAS) التركية في عمليات تفكيك الألغام المذكورة، ونجحت منذ 28 مارس بتفكيك 4 ألغام.

وذكرت "الأناضول"، وفق ما نقلت عن المصادر العسكرية، أن "أنشطة المراقبة في البحر الأسود تجري بالتنسيق مع مركزي العمليات البحرية الرومانية والبلغارية".

المصدر: "الأناضول"