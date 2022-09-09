سفينة حربية رومانية تصطدم بلغم شارد في البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأن سفينة حربية تابعة لها اصطدمت بلغم شارد، عندما حاولت تفكيكه وسط طقس سيئ في البحر الأسود الخميس، دون أن يصاب أي من أفراد الطاقم بأذى جراء الانفجار.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السفينة بوجود لغم منجرف على بعد نحو 25 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، لكن لم تتمكن من نزع فتيله قبل أن يصطدم بها بسبب الرياح والأمواج العاتية.

وذكرت الوزارة في بيان لها "لم يسقط ضحايا أو جرحى في أعقاب الانفجار.. الطاقم المكون من 75 جنديا على متن السفينة ليس في خطر وقدرة السفينة على الطفو لم تتأثر ولا توجد أضرار كبيرة على متنها".

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والبحر الأسود مهم لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. وتشترك في مياهه روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا.

وبدأ ظهور ألغام منجرفة في البحر الأسود بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وقالت الوزارة الرومانية إنه منذ ذلك الوقت دمرت تركيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا 28 لغما في المياه الغربية للبحر الأسود.

المصدر: "رويترز"