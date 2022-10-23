أسير أوكراني: مدربون غربيون دربوا الأوكرانيين لسنوات على أعمال التخريب
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قال أسير أوكراني إن المدربين الغربيين بمن فيهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، قاموا بتدريب الجيش الأوكراني لارتكاب أعمال تخريبية قبل عدة سنوات من العملية الروسية الخاصة.
وأضاف، (الأسير) الرقيب أول فيتالي كاترانيتش، ردا على سؤال حول ما علمه لهم المدربون البولنديون والأمريكيون والبريطانيون، قائلا: "التخريب والطبوغرافيا والطب والهندسة".
وبحسب أسير الحرب، فقد تم تدريبهم على أعمال التخريب في الميدان واستمر التدريب حوالي 2.5 شهر.
كما قال أسير حرب أوكراني آخر، رينات علييف، إنه تدرب مع مدربين طبيين كنديين في منطقة لفوف.
المصدر: نوفوستي