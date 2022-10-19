وكالة: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومسلحو "أزوف" قاتلوا تحت تأثير المخدرات

قال جنود أوكران أسرى إن الجنود الأوكرانيين وعناصر "آزوف" كانوا يقاتلون تحت تأثير المخدرات، بما في ذلك الأمفيتامينات.

وقال الأسير، الرقيب فيتالي كاترانيش، رئيس سرية الاستطلاع التابعة لكتيبة الاستطلاع المنفصلة 74 التابعة للجيش الأوكراني، لوكالة نوفوستي: "عندما كان الجنود في مهام قتالية وتخريبية، كانوا يتعاطون المخدرات".

وردا على سؤال عما إذا كانوا يقاتلون تحت تأثير المخدرات وأي نوع قال: "هذا صحيح. أمفيتامين".

وبحسب كاترانيش، لم يتمكن الجنود إثر التعاطي من النوم لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

بدوره أكد الأسير الرقيب من كتيبة آزوف، ميخائيل شفيتس، أن نصف مسلحي آزوف تعاطوا المخدرات، منوها بأنهم كانوا يتعاطون مخدرات أمريكية الصنع.

المصدر: نوفوستي





