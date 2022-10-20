زيلينسكي يفرض عقوبات على زوجة وابنة لافروف

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض عقوبات على أفراد عائلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وينص القرار، الذي تم نشره يوم الخميس، على فرض عقوبات لمدة 10 سنوات على زوجة لافروف، ماريا لافروفا، وابنتهما يكاترينا فينوكوروفا، إضافة إلى صهر لافروف، رجل الأعمال ورئيس شركة Marathon Group ألكسندر فينوكوروف.

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وتضمن العقوبات فرض مختلف القيود، بما فيها تجميد الأصول والحظر على شراء قطع أراضي.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال فترة رئاسته فرض عقوبات على ما مجموعه 2507 أشخاص و1374 شركة من روسيا وبيلاروس وبعض الدول الأخرى.

المصدر: تاس