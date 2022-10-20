 
مباشر

زيلينسكي يصدق على قرار فرض عقوبات على رجال أعمال روس

أخبار العالم

زيلينسكي يصدق على قرار فرض عقوبات على رجال أعمال روس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0mn

صدق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس، بحسب ما ذكره بيان المكتب الرئاسي.

وبحسب منشور مكتب الرئاسة الأوكراني شملت قائمة العقوبات، ليونيد ميخلسون وسليمان كريموف وأركادي روتنبرغ وميخائيل بروخوروف وآخرين. 

كما تم فرض عقوبات على فلاديمير ليسين، تاتيانا باكالتشوك، إيغور التوشكين، سامفيل كارابتيان، ألكسندر أبراموف، دميتري ريبولوفليف، سيرغي بوبوف، وسيرغي غوردييف وآخرين.

كما صدق زيلينسكي على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن العقوبات ضد الكيانات القانونية في روسيا، بما في ذلك "Rostelecom" و"RDIF" "،Alfabank" و "RusHydro" و "Alrosa".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا