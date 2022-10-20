زيلينسكي يصدق على قرار فرض عقوبات على رجال أعمال روس

صدق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس، بحسب ما ذكره بيان المكتب الرئاسي.

وبحسب منشور مكتب الرئاسة الأوكراني شملت قائمة العقوبات، ليونيد ميخلسون وسليمان كريموف وأركادي روتنبرغ وميخائيل بروخوروف وآخرين.

كما تم فرض عقوبات على فلاديمير ليسين، تاتيانا باكالتشوك، إيغور التوشكين، سامفيل كارابتيان، ألكسندر أبراموف، دميتري ريبولوفليف، سيرغي بوبوف، وسيرغي غوردييف وآخرين.

كما صدق زيلينسكي على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن العقوبات ضد الكيانات القانونية في روسيا، بما في ذلك "Rostelecom" و"RDIF" "،Alfabank" و "RusHydro" و "Alrosa".

المصدر: تاس