رئيس الوزراء الهنغاري: تحديد سقف سعر الغاز الروسي انتحار اقتصادي

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي انتحار اقتصادي للاتحاد، مشيرا إلى أن ذلك لن يسعف أوكرانيا.

وكتب أوربان على صفحته في "تويتر": "خطة بروكسل الأخيرة لوضع سقف لسعر الغاز الروسي تعادل حظر الغاز الكامل على بلادنا أي ومحاولة انتحار اقتصادي لن تساعد أوكرانيا وأتوقع مناقشة كبيرة في مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل".

وتنعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 20 و21 أكتوبر، وأهم المناقشات في القمة هي الطاقة وأوكرانيا والعلاقات الدولية وسقف سعر الغاز الروسي.

المصدر: إنترفاكس