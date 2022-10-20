5 قتلى من عناصر الطوارئ بقصف أوكراني على لوغانسك

أعلن في جمهورية لوغانسك مقتل خمسة من رجال الطوارئ بقصف قوات كييف قرية تشيرفوني برابور بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وجاء في بيان الجمهورية: "شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا على القرية بصواريخ M142 HIMARS وصاروخين من طراز M31 GMLRS، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين من موظفي الطوارئ في لوغانسك".

وفي وقت سابق، ذكرت سلطات لغانسك أنه في الساعة 1:00 من فجر اليوم، أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ على قرية تشيرفوني برابور.

وعند الساعة 10:00 من صباح اليوم أطلقت القوات الأوكرانية على القرية صاروخين آخرين.

المصدر: نوفوستي