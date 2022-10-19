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مصادر إسرائيلية: اشتباك مسلح على مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

سلطات لوغانسك: الأسرى المحررون تعرضوا للتعذيب من قبل قوات نظام كييف

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سلطات لوغانسك: الأسرى المحررون تعرضوا للتعذيب من قبل قوات نظام كييف
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صرحت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، بأن الجنود الذين كانوا في الأسر لدى قوات نظام كييف، عاشوا في ظروف لا إنسانية وتعرضوا للتعذيب الجسدي.

وأضافت أن أحد الأسرى المحررين كان يعاني من حالة صحية حرجة بسبب إصابته بطعنات بالسكين.

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وأكدت خلال لقائها مع الأسرى المحررين، أنه سيتم تقديم كافة المساعدات الطبية والقانونية اللازمة لهم.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 17 من أكتوبر عن إتمام عملية تبادل أسرى مع نظام كييف، تم خلالها تحرير 110 مواطنين روس بينهم 72 بحارا مدنيا، و11 جنديا من قوات لوغانسك الشعبية.

 

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 المصدر: نوفوستي

 

 

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