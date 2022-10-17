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الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف
RT
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام صفقة تبادل أسرى، تم خلالها تحرير 110 مواطنين روس بينهم 72 بحارا مدنيا، كانوا محتجزين من قبل نظام كييف منذ شهر فبراير 2022.

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف
RT

وفي المقابل سلمت روسيا للطرف الأوكراني 108 مجندات، وامتنعت اثنتان طوعا عن العودة إلى أوكرانيا رغبة منهما بالبقاء في روسيا الاتحادية.  

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف
RT

 

وقد تمت الصفقة بمشاركة شخصية من قبل تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، التي أعلنت أنه سيتم نقل الأسرى المحررين جوا إلى موسكو، حيث سيتلقون العلاج اللازم وتتم إعادة تأهيلهم نفسيا وجسديا.

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف
RT

 

 

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف
RT

 

المصدر: وزارة الدفاع الروسية 

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