شي جين بينغ يحث على تسريع تحول الصين إلى قوة صناعية رائدة في العالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الحزب الشيوعي يرى من الضروري تسريع عملية تحويل البلاد لقوة عالمية رائدة من حيث تطوير تقنيات التصنيع واستكشاف الفضاء والنقل والشبكات وجودة المنتجات.

وأضاف الرئيس الصيني، متحدثا في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني : "يجب أن نستمر في إعطاء الأولوية لتعزيز التنمية عالية الجودة، والجمع بشكل عضوي بين تنفيذ استراتيجية توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية في قطاع التوريد .. ومن الضروري تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث والتركيز على تحسين الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج وتعزيز مرونة وأمان سلاسل الإنتاج والإمدادات".

ووصف شي جين بينغ الفساد بأنه "سرطان" يهدد الحزب.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز وتطوير القطاع العام للاقتصاد، وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع الخاص، والكشف عن دور السوق في توزيع الموارد، وإظهار دور السوق بشكل أكثر فاعلية.

وتابع قائلا: "من الضروري تشكيل نظام إنتاج حديث، وتعزيز نوع جديد من التصنيع، وتسريع تحول الصين إلى قوة عالمية رائدة من حيث تطوير تقنيات التصنيع والفضاء والنقل والشبكات وكذلك جودة المنتجات". كما شدد شي على ضرورة "تسريع خلق صين رقمية".

وأشار الأمين العام للحزب الشيوعى الصينى إلى ضرورة "ترسيخ المكانة الريادية للصناعات التنافسية، وتسريع العمل لتعويض النواقص فى المجالات المتعلقة بأمن الدولة وتنميتها، وزيادة القدرة على ضمان توفير الموارد المهمة استراتيجيا".

المصدر: نوفوستي