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ماكرون: لا أريد اندلاع "حرب عالمية" وسنزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات

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ماكرون: لا أريد اندلاع
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة متلفزة الأربعاء، إنه لا يريد اندلاع "حرب عالمية".

وفي المقابل، أضاف ماكرون في مقابلة عبر محطة فرانس 2 " خصص قسم كبير منها للحرب في أوكرانيا، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل بأن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعود إلى طاولة المفاوضات.

وأفاد خلال المقابلة: "قبل كل شيء على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: أ ف ب

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