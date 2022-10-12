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Foreign Policy: أزمة الطاقة في أوروبا ستستمر لسنوات

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Foreign Policy: أزمة الطاقة في أوروبا ستستمر لسنوات
Gettyimages.ru
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أكد آدم توز أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا في مقال نشرته Foreign Policy أن شتاء أوروبا هذا سيكون قاسيا، وأن العام المقبل قد يكون أسوأ.

ووصف توز سياسة المناخ في أوروبا بأنها كارثية، وقال: "بدأت أوروبا عام 2020، تحولا سريعا في مجال الطاقة، وعليها الآن استعادة وتطوير البنية التحتية للوقود الأحفوري. حيث تبلغ تكلفة محطات الغاز الطبيعي المسال وحدها حوالي 9.7 مليار دولار. وبعد ذلك: سيتم استيراد الغاز".

وأشار إلى أنه سيتعين على الأوروبيين بناء البنية التحتية، والتي، مع التقييم المتفائل لانتقال الطاقة، لن تكون هناك حاجة إليها بعد عدة سنوات.

واعتبر أن أوروبا ستواجه "سنوات من أزمة الطاقة، والعجز في الميزانية، والفقر وانهيار الشركات".

المصدر: RT

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