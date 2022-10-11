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ريابكوف يحذر الغرب من خطر التصعيد "المنفلت" للتوتر مع روسيا

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ريابكوف يحذر الغرب من خطر التصعيد
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا ستضطر لاتخاذ تدابير مضادة بسبب المشاركة المتزايدة للولايات المتحدة وأوروبا في النزاع الأوكراني.

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وأوضح في حديث لوكالة "نوفوستي" أن موسكو تلاحظ بأسف أن "المساعدات الواسعة والمستمرة لأوكرانيا، وتدريب أفراد الوحدات العسكرية الأوكرانية على أراضي بلدان الحلف (حلف الناتو)، وتقديم المعلومات الاستخباراتية والصور الآنية من الأقمار الصناعية لدرجة تحديد الأهداف للمدفعية والتخطيط لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية،  تجر بشكل أكبر الدول الغربية للانخراط في الصراع إلى جانب نظام كييف"، فيما "يدعو القادة على مختلف المستويات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى "هزيمة" بلادنا في ساحة المعركة".

وتابع: "من الواضح أن المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو لا تخدم روسيا. نأمل بأن تفهم واشنطن والعواصم الغربية الأخرى خطورة التصعيد المنفلت".

المصدر: نوفوستي

 

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