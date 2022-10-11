أنتونوف يحذر الولايات المتحدة من تخطي الخط الأحمر

حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة وحلفاءها من الاقتراب من الخط الأحمر بمواصلتها توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقال أنتونوف: "نحث الولايات المتحدة وحلفاءها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي اقتربت منها، والتوقف عن تزويد نظام كييف بالسلاح الفتاك. لن يؤدي ذلك إلا للمزيد من الضحايا والدمار وإطالة أمد النزاع".

وأشار إلى أن تصريحات البيت الأبيض حول نية مواصلة دعم كييف بتزويدها بالأسلحة تعد "تأكيدا آخر على أن واشنطن قد تحافظ على صفتها شريكا في الصراع".

وأوضح: "مثل هذه المساعدة وكذلك تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية والمدربين والتعليمات حول أساليب إجراء الأعمال القتالية هي طريق نحو مواصلة التصعيد ورفع خطر المواجهة بين روسيا وحلف الناتو. لا سيما أن أوكرانيا تستخدم هذه الأسلحة ضد البنية التحتية المدتية والمساكن".

المصدر: نوفوستي