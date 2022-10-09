كييف: الخارجية البيلاروسية استدعت سفيرنا

قالت الخارجية الأوكرانية، إنه تم استدعاء سفير أوكرانيا في مينسك إيغور كيزيم إلى الخارجية البيلاروسية مساء أمس، حيث تم تسليمه مذكرة مع بيان حول خطط كييف لضرب الأراضي البيلاروسية.

وأضافت الخارجية الأوكرانية في بيانها: "في مساء يوم 8 أكتوبر، تمت دعوة سفير أوكرانيا في مينسك إيغور كيزيم، إلى الخارجية البيلاروسية، وتم تسليمه مذكرة دبلوماسية تزعم بأن أوكرانيا تعتزم ضرب أراضي بيلاروس".

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وشددت الخارجية الأوكرانية، في بيانها، على أن هذه المعلومات غير صحيحة، ووصفت تسليم المذكرة بـ "الاستفزاز الروسي".

في أوائل أكتوبر قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا تنظم استفزازات على الحدود مع بلاده، ونوه بأنها حشدت هناك قوات تصل إلى 15 ألف عسكري.

وأكد لوكاشينكو أن الجيش البيلاروسي، لا يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن مهمة هذا الجيش، منع الهجمات على أراضي البلاد، ولا سيما من بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

المصدر: نوفوستي