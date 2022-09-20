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ألكسندر لوكاشينكو: الجيش الروسي لن يتلقى أبدا طعنة في الظهر من بيلاروس

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ألكسندر لوكاشينكو: الجيش الروسي لن يتلقى أبدا طعنة في الظهر من بيلاروس
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس البيلاروسي/ ألكسندر لوكاشينكو (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لا يجب ولن تكون هناك أي طعنة في الظهر للقوات المسلحة الروسية عبر بيلاروس أبدا.

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جاء ذلك في تصريحات الرئيس اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر، خلال اجتماع له حول إعداد مفهوم مطور للأمن القومي لبيلاروس، حيث تابع لوكاشينكو: "ليست هناك حاجة لانتقادنا لقتالنا هناك، في أوكرانيا، وما غير ذلك. نحن بحاجة للدفاع عن وطننا. وفيما يخص دعم روسيا، فنحن نؤكد مرة أخرى، أنه لا يجب أن تكون، ولن تكون هناك طعنة من الظهر، أو من أي الاتجاهات ضد القوات الروسية عبر بيلاروس. تلك هي التزاماتنا تجاه حلفائنا".

المصدر: نوفوستي

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