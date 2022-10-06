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بايدن يلفظ "كلمة نابية" في حوار مع مسؤول في فلوريدا

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بايدن يلفظ
AP
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تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلفظ "كلمة نابية" خلال تفقده منطقة متضررة من إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا.

الكلمة النابية التي قالها بايدن جاءت خلال حوار جانبي مع راي مورفي عمدة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا، حيث استخدم بايدن عبارة معناها أن "لا أحد قادر على العبث مع بايدن"، ليرد عليه العمدة "الحق معك".

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وحملت زيارة بايدن إلى فلوريدا دلالات سياسية، حيث حاول من خلالها عرض جبهة موحدة رغم الخلافات الحادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، حاكم الولاية رون ديسانتيس.

المصدر: RT

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