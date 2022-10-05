سيناتور أمريكي سابق: تفجير السيل الشمالي نفذته الاستخبارات المركزية بموافقة شولتس

صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، بأن تفجير أنابيب السيل الشمالي جرى من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بموافقة المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وقال ريتشارد بلاك : "يبدو أن المستشار الألماني شولتس يظهر القليل من الإخلاص أو المودة للشعب الألماني وغير مهتم بتهديد الاستقرار المالي الذي يواجهه. تحت قيادته، قطعوا إمدادات الغاز الطبيعي، وأنا بصراحة لا أستطيع أن أتخيل أنه سيسمح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو أن يتفق مع وكالة الاستخبارات المركزية على تدمير خطوط أنابيب الغاز الألمانية. وفي نفس الوقت لا أعتقد ان الولايات المتحدة كانت ستفعل ذلك من دون موافقته".

وشدد السيناتور السابق على أن ذلك مجرد تكهنات، إلا أن العديد من خبراء السياسة الخارجية يشاركونه شكوكه.

وكانت مواقع تسرب في خطوط السيل الشمالي1 و2، قد اكتشفت في المياه الدولية بشرق جزيرة بورنهولم الدنماركية. ويقع اثنان منها في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد، واثنان في تلك التابعة للدنمارك.

وتسببت التسربات من أنابيب الغاز الاستراتيجية الممتدة بين روسيا وألمانيا، بظهور فقاعات على سطح البحر، يتراوح قطرها بين 200 و900 متر.

الجدير بالذكر أن مناطق هذه الأنابيب يحظر التنقل أو التحليق فوقها.

المصدر: 360 tv