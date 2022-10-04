خبير اقتصادي أمريكي: الولايات المتحدة هي من قام بتفجير "السيل الشمالي" (فيديو)

صرح الخبير الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، بأن الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من المحتمل أن تكون من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال حديث للخبير الأمريكي على قناة "بلومبرغ" التلفزيونية، حيث تابع الخبير أن "أوروبا تمر بتراجع اقتصادي حاد للغاية، وقد تفاقم انخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن الشيء الرئيسي هو الانقطاعات في الطاقة أكثر من أي شيء آخر، والآن ومن أجل القضاء على ذلك تماما، قاموا بتدمير (السيل الشمالي)".

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وبحسب قوله فإن هناك معلومات تفيد بأن مروحيات عسكرية أمريكية متمركزة في غدانسك البولندية كانت تحلق فوق تلك المنطقة، كما أشار ساكس كذلك إلى تهديدات الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام، وكذلك تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن تلك "فرصة رائعة"، وحينما قاطعته المذيعة، قال الخبير إنه يعرف أن رأيه يتعارض مع "الرواية المقبولة عموما"، وأن مثل تلك الأشياء لا يجب التفوه بها في الغرب، مضيفا أن محاوريه في أماكن مختلفة من العالم مقتنعون بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عما حدث.

وخلص الخبير إلى القول إن "مراسلي الصحف الذين يتعاملون مع هذه القضية اعترفوا (له) بشكل خاص بذلك" إلا أن وسائل الإعلام الغربية صامتة حيال ذلك.

المصدر: بلومبرغ