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بريطانيا تفرض عن طريق الخطأ عقوبات على نائب قائد أسطول البلطيق

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بريطانيا تفرض عن طريق الخطأ عقوبات على نائب قائد أسطول البلطيق
Sputnik
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فرضت الحكومة البريطانية عن طريق الخطأ عقوبات على نائب قائد أسطول بحر البلطيق الروسي سيرغي ستانيسلافوفتش إليسيف، ولكنها كانت تقصد رئيس حكومة مقاطعة خيرسون سيرغي فلاديميروفتش إليسيف.

فرضت السلطات البريطانية عقوبات على نائب قائد أسطول البلطيق الروسي سيرغي ستانيسلافوفيتش إليسيف في 26 سبتمبر، ووصفته برئيس حكومة مقاطعة خيرسون واتهمته بـ"زعزعة استقرار أوكرانيا".

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وفي وقت لاحق، في 4 أكتوبر، تمت إضافة الرئيس الحقيقي لحكومة مقاطعة خيرسون سيرغي فلاديميروفيتش إليسيف إلى قائمة العقوبات، وتم استبعاد نائب قائد أسطول البلطيق الروسي من القائمة. ولم تعلق الحكومة البريطانية على الخطأ.

وأعلنت السلطات البريطانية في 26 سبتمبر فرض عقوبات على مسؤولين في مقاطعتي خيرسون وزابوروجي، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بسبب إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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