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مقترحا حلا للأزمة الأوكرانية.. ماسك يؤكد: من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا بحرب شاملة مع روسيا

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مقترحا حلا للأزمة الأوكرانية.. ماسك يؤكد: من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا بحرب شاملة مع روسيا
AP Invision
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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بعد اقتراحه حلا للأزمة الأوكرانية، أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا في حرب شاملة مع روسيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إيلون ماسك: "روسيا تقوم بتعبئة جزئية.. يذهبون إلى التعبئة الكاملة للحرب إذا كانت القرم في خطر..سيكون الموت على كلا الجانبين مدمرا".

وأضاف ماسك: "يبلغ عدد سكان روسيا أكثر من 3 أضعاف عدد سكان أوكرانيا، لذلك من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا في حرب شاملة..إذا كنت تهتم بشعب أوكرانيا، فاطلب السلام".

وكان ماسك قد اقترح رؤيته لحل النزاع في أوكرانيا، حيث قال في "تويتر": "مع وجود احتمال كبير، ستكون هذه هي النتيجة في النهاية.. والسؤال الوحيد هو عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل ذلك الوقت".

وأورد 4 نقاط من "العالم الأوكراني الروسي" داعيا المستخدمين إلى التعبير عن موقفهم تجاه المشروع، حيث تتضمن خطته الآتي: "

-إجراء استفتاءات جديدة في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة.

- إبقاء شبه جزيرة القرم جزءا رسميًا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783.

- تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

- بقاء أوكرانيا محايدة".

المصدر: RT

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