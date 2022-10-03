مقترحا حلا للأزمة الأوكرانية.. ماسك يؤكد: من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا بحرب شاملة مع روسيا

بعد اقتراحه حلا للأزمة الأوكرانية، أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا في حرب شاملة مع روسيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إيلون ماسك: "روسيا تقوم بتعبئة جزئية.. يذهبون إلى التعبئة الكاملة للحرب إذا كانت القرم في خطر..سيكون الموت على كلا الجانبين مدمرا".

وأضاف ماسك: "يبلغ عدد سكان روسيا أكثر من 3 أضعاف عدد سكان أوكرانيا، لذلك من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا في حرب شاملة..إذا كنت تهتم بشعب أوكرانيا، فاطلب السلام".

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

وكان ماسك قد اقترح رؤيته لحل النزاع في أوكرانيا، حيث قال في "تويتر": "مع وجود احتمال كبير، ستكون هذه هي النتيجة في النهاية.. والسؤال الوحيد هو عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل ذلك الوقت".

وأورد 4 نقاط من "العالم الأوكراني الروسي" داعيا المستخدمين إلى التعبير عن موقفهم تجاه المشروع، حيث تتضمن خطته الآتي: "

-إجراء استفتاءات جديدة في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة.

- إبقاء شبه جزيرة القرم جزءا رسميًا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783.

- تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

- بقاء أوكرانيا محايدة".

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

المصدر: RT