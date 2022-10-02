الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، استدعاء السفير الروسي سيرغي نيتشايف بسبب انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا.

وبحسب الوزارة، تم استدعاء سيرغي نيتشايف يوم الأحد، بسبب الاستفتاءات التي أجريت في دونباس، وأشارت الوزارة أنه يتوقع وصول السفير في القريب العاجل.

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربعة مشاريع قوانين دستورية اتحادية إلى مجلس الدوماـ بشأن انضمام المناطق الجديدة.

وسينظر مجلس الدوما في مسودة قوانين دستورية حول انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه الى روسيا الاتحادية في جلسة عامة يوم 3 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي