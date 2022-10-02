الإليزيه: فرنسا ملتزمة بمساعدة أوكرانيا على استعادة سيادتها ووحدة أراضيها

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأدان ماكرون خلال محادثته مع زيلينسكي ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية هي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

ومن جهتها أكدت إدارة ماكرون نية الحكومة الفرنسية وشركائها الأوروبيين العمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن في الـ 24 من فبراير عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب قادة جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بالمساعدة، نتيجة لذلك قام الغرب بفرض عقوبات واسعة على روسيا كما زاد من وتيرة إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

المصدر: تاس

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد