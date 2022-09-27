زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد روسيا ردا على استفتاءات الانضمام

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد روسيا، وزيادة إمدادات الأسلحة لقواته ردا على استفتاءات الانضمام إلى روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بكييف: "نتوقع عقوبات قوية في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة ضد روسيا، بالإضافة إلى إشارات واضحة منفصلة حول ما سيحدث إذا اعترفت روسيا بهذه الاستفتاءات المصطنعة".

وأشار مكتب زيلينسكي في بيان إلى أهمية تعزيز الدعم العسكري لكييف، وقال زيلينسكي لوزيرة الخارجية الفرنسية: "هذه أولوية بالنسبة لنا، التقدم في استعادة وحدة أراضينا بدون أسلحة حديثة مستحيل.. أود أن أشكر الحكومة الفرنسية بشكل منفصل على المساعدة التي قدمتها طوال هذه الأشهر".

وأضاف زيلينسكي، أنه يتوقع دعم فرنسا لاحتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت كاثرين كولونا، أن دول الاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على روسيا بسبب إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونباس والأراضي المحررة في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

المصدر: تاس